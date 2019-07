OKI wprowadza Rozciągliwe Elastyczne Obwody Drukowane („Rozciągliwe FPC”)

Zadziwiające postępy technologiczne i rosnąca złożoność urządzeń elektronicznych w ostatnich latach spowodowały zapotrzebowanie na nowe cechy elastycznych obwodów drukowanych (FPC) stosowanych jako materiały okablowania. Wymagania dotyczące materiałów okablowania, jakie można znaleźć w urządzeniach do noszenia na ubrania, obejmują możliwość montażu części funkcjonalnych, jak również lekkiej, cienkiej konstrukcji i elastyczności niezbędnej do zapewnienia komfortu podczas noszenia. Ponadto materiały te muszą zapewniać elastyczność potrzebną do dostosowania się do różnych ruchów ludzkiego ciała. Istniejące FPC oferują lekkość, cienki profil, giętkość i możliwość montażu, ale brakuje im elastyczności.

Nowo wdrożone „Rozciągliwe FPC” oferują elastyczność poprzez zastąpienie poliamidu[1], szeroko stosowanego w istniejących FPC, elastycznym podłożem. To elastyczne podłoże może być wielokrotnie rozciągane, podobnie jak guma, i jest odporne na ciepło, co pozwala na montaż elementów lutowanych. Jego przewód obwodowy posiada takie samo okablowanie miedziane jak istniejące FPC, lecz metoda okablowania została specjalnie zaprojektowana, aby umożliwić pracę z rozciągliwym podłożem. Zastosowanie miedzianego okablowania minimalizuje wahania rezystancji przewodów z powodu rozszerzania lub kurczenia się FPC, umożliwiając wykorzystanie FPC jako czujnika. Potencjalne zastosowania „Rozciągliwych FPC” obejmują wykorzystanie jako noszonego czujnika do diagnozowania choroby w klatce piersiowej; „Rozciągliwy FPC” jest owinięty wokół klatki piersiowej, aby na bieżąco mierzyć wahania sygnału w miedzianym okablowaniu.

Łącząc elastyczność z istniejącymi cechami FPC, ,,Rozciągliwy FPC” może być wykorzystany jako elastyczny materiał okablowania w urządzeniach nadających się do noszenia i umożliwi tworzenie coraz bardziej zaawansowanych urządzeń elektronicznych. Oki Electric Cable będzie nadal aktywnie rozwijać nowe produkty, aby sprostać stale zmieniającym się potrzebom klientów.

Harmonogram sprzedaży

Uruchomienie sprzedaży: czerwiec 2019

Cel sprzedaży: ponad 100 milionów jenów w roku budżetowym 2020

Terminologia

Elastyczne obwody drukowane (FPC)

Cienkie, giętkie płytki drukowane oferujące działanie wolne od zróżnicowania charakterystyk elektrycznych, nawet w przypadku zgięcia.

Poliamid

Rodzaj plastiku konstrukcyjnego charakteryzującego się sztywną, solidną strukturą cząsteczkową; ma najwyższe poziomy właściwości termicznych, mechanicznych i chemicznych wśród polimerów; szeroko stosowany jako podłoże izolacyjne w FPC