OKI zawarła największą do tej pory umowę z Narodowym Bankiem Indii na dostawę 3 500 sztuk bankomatów recyklingowych

W ciągu ostatnich kilku lat wiele publicznych i prywatnych banków w Indiach wdrożyło bankomaty recyklingowe, aby za pośrednictwem tej samej maszyny efektywnie zarządzać depozytami gotówkowymi klientów i wypłatami. Pierwszą reakcją było odejście wpłat gotówkowych z okienek kasowych na rzecz tychże nowoczesnych bankomatów wielofunkcyjnych, co znacznie zmniejszyło obciążenia operacyjne kasjerów oraz zautomatyzowało proces wpłat gotówkowych. Po trwałej akceptacji przez klientów oraz wskutek stabilności technicznej tych maszyn banki przeniosły te bankomaty poza oddziały, aby zapewnić klientom możliwość korzystania z nich 24h/7 dni w tygodniu.

"Indie są ważnym rynkiem dla OKI i jesteśmy zafascynowani możliwościami, jakie otwierają się dla bankomatów recyklingowych" - mówi Kenichi Tamura, Senior Vice President & Head of Mechatronics Systems Business Group w firmie OKI. „Zobowiązujemy się zapewnić bankowi SBI doskonałą obsługę klienta oraz rozwijać tą strategiczną relację w następnych latach. OKI będzie nadal intensywnie rozszerzać swą obecność w tym kraju.”

Wdrożenie w Indiach bankomatów wielofunkcyjnych (ATM) oraz jednofunkcyjnych tylko do wypłaty (CD) osiągnęło poziom 220 000 sztuk w 2019 r., co czyni ten rynek czwartym pod względem wielkości w Azji, po Chinach, Japonii i Korei. W kontekście wzrostu gospodarczego i w oparciu o strategie poszerzania kanałów oczekuje się, że liczba ta przekroczy 270 000 sztuk do 2022 roku.

Dla banków redukcja kosztów obsługi gotówki jest podstawowym czynnikiem umożliwiającym wdrażanie bankomatów recyklingowych. Inną istotną motywacją do przechodzenia ku bankomatom recyklingowym jest możliwość dokonywania transakcji depozytów międzybankowych. Zaprojektowany jako strategiczny model na rynek globalny, bankomat firmy OKI Recycler G8 okazał się sukcesem i ugruntował swą pozycję w rozwijającej się gospodarce gotówkowej Indii. Pojedyncza maszyna Recycler G8 może obsłużyć do 18 000 banknotów, co stanowi wiodącą na świecie wydajność produktów w tej kategorii. Urządzenie charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa, w tym szyfrowaniem w kluczowych modułach, najnowszymi systemami operacyjnymi i zaawansowanymi funkcjami spełniającymi najnowsze wymagania prawne. Wykorzystuje ono zdeponowane banknoty do dokonywania wypłat, korzystając ze swojej funkcje recyklingu gotówki w celu zmniejszenia kosztów zarządzania banknotami i kosztów operacyjnych w porównaniu z bankomatami jednofunkcyjnymi oraz bankomatami wielofunkcyjnymi bez recyklingu.