Najmniejsza na rynku kolorowa drukarka A3 z serii C800, najnowsza pięciotonerowa cyfrowa drukarka etykiet LED OKI Pro1050 (CMYK + biały), pokaz druku na kopertach z wykorzystaniem innowacyjnej technologii białego tonera z OKI Pro9542, druk termotransferowy z OKI Pro8432WT i ekosolwentowy ploter M-64s z serii ColorPainter – to tylko niektóre propozycje z bogatej oferty OKI, którą firma przygotowała na targi FestiwalDruku.pl 2019, które odbędą się 18–19 września w Warszawie.

Podczas tegorocznej edycji targów FestiwalDruku.pl w strefie firmy OKI (stoisko C10) zostaną zaprezentowane m.in. możliwości wielokrotnie nagradzanej technologii OKI z białym tonerem. Eksperci firmy pokażą jak łatwo drukować za pomocą tonera białego na kolorowych i ciemnych kopertach na OKI Pro9542 z systemem do druku kopert. Na stoisku firmy będzie można też zobaczyć najnowsze drukarki OKI do druku etykiet Pro1040 i Pro1050 z dodatkowym tonerem białym, drukarkę graficzną Pro9541, najmniejszą na rynku drukarkę LED A3 z serii C800 – OKIC844, kolorową drukarkę A4 C712 oraz wielkoformatowy ploter M-64s z rodziny ColorPainter wyposażony w tonery eko-solwentowe. Urządzenia OKI będą także na stoiskach partnerów handlowych: Termonadruk.pl – C9A, JetPol – C9, Integart – E6, Ekstreme. Integart w trakcie warsztatów termotransferowych „Amazing, but true vol. 3” pokaże możliwości m.in. OKI Pro8432WT. Warsztaty odbędą się w dniach 18 i 19 września br. w godz. 11.00 – 15.00. Warsztaty mają charakter zamknięty, wymagana jest rejestracja.

OKI C844dnW – najmniejsza kolorowa drukarka A3 na rynku

Uniwersalna, ultrakompaktowa, przystępna cenowo drukarka OKI C844dnW zapewnia doskonałe rezultaty oraz redukcję kosztów związanych z drukiem efektywnych materiałów promocyjnych. To najnowsza propozycja w portfolio kolorowych drukarek OKI zaprojektowanych w odpowiedzi na potrzeby firm wymagających wysokiej jakości kolorowego wydruku w formacie A3 przy niskim koszcie nabycia oraz możliwości drukowania codziennych dokumentów biznesowych i materiałów marketingowych we własnym zakresie w firmie. Urządzenie doskonale sprawdzi się nie tylko w biurze, ale też w sektorze detaliczny. Pozwala bowiem tworzyć szeroki wachlarz efektownych materiałów reklamowo-promocyjnych drukowanych w kolorze o wysokiej rozdzielczości na różnych formatach i typach nośników w przystępnej cenie i krótkim czasie. Od cenówek, poprzez ulotki w formatach od A6 do A3, aż do materiałów na nietypowych nośnikach o gramaturze nawet do 256g/m2 czy nośnikach wodoodpornych, odpornych na słońce i na warunki atmosferyczne. Dzięki tacy do papieru banerowego możliwy jest dwustronny druk kolorowych banerów o długości nawet do 1321 mm. Ta wyjątkowo wydajna i najmniejsza na rynku drukarka A3 wykorzystuje innowacyjną wbudowaną technologię cyfrową LED gwarantując dużą szybkość i wysoką jakość wydruków. Drukowanie dużych i małych formatów na żądanie za pomocą jednego niewielkiego urządzenia od OKI jest teraz niezwykle proste i dostępne od ręki.

OKI Pro1040 (CMYK) i Pro1050 (CMYK + W) – nowe możliwości w druku etykiet

Najnowsze drukarki OKI do druku etykiet Pro1040 i Pro1050 to profesjonalne i proste w obsłudze wąskowstęgowe rozwiązanie CMYK do małych i średnich nakładów do druku etykiet z roli na rolę ze zmiennymi danymi. Wykorzystanie połączenia innowacyjnej technologii LED i unikalnej kompozycji suchego tonera pozwala uzyskać dużą wszechstronność w zakresie obsługiwanych nośników i zadań wydruku, takich jak papiery teksturowane, nośniki syntetyczne oraz białe i przezroczyste podłoża wymagane do produkcji etykiet, które muszą być odporne na działanie promieni UV, wytrzymałe na ścieralność, substancje chemiczne lub być po prostu wodoodporne. Dzięki wyjątkowej możliwości drukowania w 5 kolorach (CMYK+biały) model Pro1050 zapewnia użytkownikom większą elastyczność, jaką daje drukowanie na przezroczystych lub kolorowych nośnikach etykiet. Drukarki te przeznaczone są do nisko- i średnionakładowej produkcji etykiet rzędu 6 tys. mb/m-c. Usługi niskonakładowego druku kolorowych etykiet na żądanie to sposób na pozyskanie nowej grupy klientów i strumienia przychodów.

OKI pokaże też urządzenie Pro9542 (A3+) z systemem do druku na kopertach. Oferuje ono możliwość drukowania z wykorzystaniem pełnej gamy kolorów CMYK oraz dodatkowo koloru białego, dzięki temu gwarantuje wyjątkowe, przykuwające wzrok efekty: doskonałą biel i żywe kolory na kolorowych kopertach. Wysoka rozdzielczość - 1200 x 1200 dpi, szybkość druku 50 str./min. i nieporównywalna możliwość wyboru szerokiej gamy nośników o maksymalnej gramaturze sięgającej do 360 g/m2, sprawiają, że urządzenie te to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, dla których ważne jest drukowanie materiałów graficznych na żądanie i które wymagają doskonałej jakości wydruków oraz dla niskonakładowego druku produkcyjnego.

Wielkoformatowe produkcyjne plotery M-64s z serii ColorPainter dla rynku graficznego zapewniają wysoką jakość wydruków wewnętrznych i zewnętrznych oraz bezpieczeństwo użytkownikom dzięki wykorzystaniu ekologicznych tuszy solwentowych. Urządzenie jest wyposażone w technologię Dynamic Dot Printing (DDP) oraz technologię Smart Pass 4 (SP4), gwarantujące bogate, nascycone i błyszczące kolory oraz wydruki o dużej szczegółowości. OKI uruchomiła dedykowaną bazę danych (Media Profiles) dla użytkowników ploterów z serii ColorPainter z ponad 14 tysiącami profilami nośników, zapewniając zarejestrowanym użytkownikom szybki i bezpłatny dostęp do dokładnych ustawień zarządzania mediami i kolorem.

Pro8432WT z dodatkowym kolorem białym to idealne urządzenie do drukowania na żądanie m.in. materiałów promocyjnych, gadżetów dekoracji, a także innych zastosowań termotransferowych. Wielopoziomowa technologii ProQ, toner Microfine High Definition w połączeniu z technologią LED gwarantują wyraziste, ostre wydruki. To idealny model dla drukarni, agencji kreatywnych i innych firm, które na poważnie myślą o najwyższej jakości wydruku na szerokiej gamie nośników: od odzieży, po gadżety i elementy komunikacji wizualnej.

OKI C712 to kolorowa drukarka A4, która wyróżnia się szybkim i niezawodnym działaniem oraz wyjątkowo wysoką jakością druku. C712 to idealne rozwiązanie dla zespołów pracujących pod presją czasu. Jest łatwa w użytkowaniu i oferuje wyjątkową elastyczność obsługi nośników.

FestiwalDruku.pl odbędzie się w dniach 18-19 września br. w warszawskiej Hali EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14. OKI zaprasza do odwiedzenia stoiska C10.

Więcej informacji na stronie www.oki.com/pl