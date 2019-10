Najmniejsza kolorowa drukarka A3 na rynku jest teraz jeszcze tańsza, a zwrot pieniędzy przy jej zakupie może wynieść nawet do 980 PLN1

Firma OKI Europe umożliwia firmom drukowanie większej ilości materiałów za niższą cenę dzięki zwrotowi nawet do 980 PLN1 w przypadku wielokrotnie nagradzanych kolorowych drukarek A3 serii C800 zakupionych między 1 października a 30 listopada 2019 r

Łatwe w obsłudze i bardzo małe drukarki z uniwersalnej serii C800 firmy OKI są wyposażone w pionierską cyfrową technologię LED i obsługują nośniki o różnych gramaturach i rozmiarach – od A6 do 1,3 m, dzięki czemu idealnie nadają się do drukowania na żądanie w żywych kolorach i jakości HD. Od banerów, oznakowań i plakatów biurowych po profesjonalne materiały marketingowe i biurowe, takie jak wizytówki, nagłówki, bilety grzecznościowe i codzienne dokumenty biznesowe – drukarki serii C800 zapewniają to wszystko i nie tylko.

Najmniejsze na rynku kolorowe drukarki A3 z serii C800 są wyposażone w przyjazne dla środowiska funkcje, takie jak nowatorska, energooszczędna technologia utrwalania firmy OKI umożliwiająca szybkie wybudzanie, rozgrzewanie i cichą pracę urządzenia. Wszystkie modele są zgodne z usługą Google Cloud Print 2.0, co ułatwia drukowanie nawet w podróży. Funkcja automatycznego druku dwustronnego2 zapewnia firmom dodatkową elastyczność w zakresie drukowania większej liczby dokumentów, w tym dokumentów handlowych i marketingowych, a przedłużona 3-letnia gwarancja3 zapewnia niezakłócony komfort użytkowania.

Promocja uwzględnia uniwersalne modele C824n oraz C824dn, które zapewniają druk dokumentów biznesowych, jak również znakomite rezultaty w zakresie materiałów handlowych i marketingowych. Drukarka C824 jest w pełni przystosowana do obsługi zarówno lekkich, jak i cięższych papierów o gramaturze do 256 g/m2 w rozdzielczości 1200 × 600 dpi oraz sprawnie obsługuje dokumenty w formatach od A6 do A3 oraz banery do 1,3 m.

Modele C834nw i C834dnw również są wyposażone w te same funkcje obsługi nośników, co model C824, ze standardową funkcją łączności bezprzewodowej. Model C834 zapewnia niezrównaną wielopoziomową jakość wydruku w technologii HD ProQ2400 i wysokiej rozdzielczości 1200 x 600 dpi, a także superszybki czas drukowania wynoszący do 36 str./min.

Dzięki tym samym funkcjom co model C834 i możliwości uzyskania zwrotu pieniędzy1, urządzenie C844dnw przenosi drukowanie biznesowe na nowy poziom dzięki wyjątkowo ostrym, wysokiej jakości wydrukom tekstu i obrazów w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi.

„Małe, ale niezwykle wydajne drukarki z serii C800 eliminują problem zlecania drukowania biznesowego innym firmom i dają organizacjom każdej wielkości możliwość przejęcia kontroli i generowania wyjątkowych wyników na żądanie” – mówi Lee Webster, General Manager Products & Propositions, OKI Europe Ltd. „Po dodaniu do tego doskonałej, ograniczonej czasowo oferty zwrotu do 980 PLN1 uzyskujemy jeszcze więcej powodów, dla których warto kupić naszą kolorową drukarkę A3”.

Aby skorzystać z tej ograniczonej czasowo oferty, odwiedź stronę www.okeurope.com/promotions.

1 Obowiązuje regulamin. Uzyskaj zwrot do 980 PLN przy zakupie kolorowych drukarek A3 C824n/C824dn/C834nw/C834dnw i C844dnw od 1 października do 30 listopada lub do wyczerpania zapasów. Ostateczna data wniosku: 30.12.19 r. Maksymalnie 10 wniosków na jednego klienta, jeden wniosek na jedno zakupione urządzenie. Zwrot pieniędzy zależy od zakupionego modelu. 2 Opcjonalny moduł druku dwustronnego w modelach C824n i C834nw. Druk dwustronny w standardzie drukarek C824dn, C834dnw i C844dnw



3 Produkt należy zarejestrować w ciągu 30 dni od zakupu.