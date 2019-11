Kolorowa drukarka OKI C844dnW z nagrodą Złote Innowacje Retail 2019

,,Złote Innowacje FMCG & Retail” to konkurs, który wyróżnia Liderów Innowacyjności nagradzając najbardziej innowacyjne rozwiązania i produkty dedykowane branży Retail. Wśród tegorocznych laureatów znalazła się kolorowa drukarka OKI C844dnW, która otrzymała statuetką ,,Złote Innowacje Retail 2019” za zdobycie I miejsce w kategorii Rozwiązania wspierające handel. Do konkursu zgłoszonych zostało ponad 220 innowacyjnych produktów w kategoriach FMCG i ponad 40 innowacyjnych produktów i rozwiązań dla handlu w kategoriach Retail.

Ultrakompaktowa drukarka kolorowa OKI C844dnW to najmniejsza drukarka A3 na rynku i zarazem idealne rozwiązanie dla handlu. Pozwala tworzyć szeroki wachlarz efektownych materiałów promocyjno-reklamowych drukowanych w kolorze o wysokiej rozdzielczości na różnych formatach i typach nośników, w tym na tych wstępnie przyciętych, w przystępnej cenie i krótkim czasie, na miejscu w sklepie. Od cenówek, poprzez ulotki i plakaty w formatach od A6 do A3, naklejki podłogowe i na witryny sklepowe, etykiety na półki, wobblery reklamowe, aż do materiałów na nietypowych nośnikach o gramaturze nawet do 256g/m2 czy nośnikach wodoodpornych, odpornych na słońce i na warunki atmosferyczne. Dzięki tacy do papieru banerowego możliwy jest dwustronny druk kolorowych banerów o długości nawet do 1321 mm. Ta wyjątkowo niewielka i wydajna drukarka wykorzystuje innowacyjną, wielokrotnie nagradzają technologię cyfrową LED, gwarantując dużą szybkość i wysoką jakość wydruków. Zaletą drukarki jest także duża wszechstronność i energooszczędność.

– Niezwykle cieszy nas fakt, że nasza kolorowa drukarka C844dnW została nagrodzona właśnie za możliwości jakie oferuje branży Retail. Dzięki naszym rozwiązaniom punkty handlowe mogą drukować materiały reklamowe na bieżąco, wtedy kiedy tego potrzebują. Dzięki temu nie tylko stają się niezależne od dostawców zewnętrznych, ale mogą też błyskawicznie reagować na zmiany rynkowe i działania konkurencji. Sprzedawcy detaliczni, którzy są wyposażeni w sprzęt i mogą zapewnić tę podstawową komunikację wizualną na żądanie, w oczywisty sposób osiągają istotną przewagę na rynku – mówi Patryk Wąsowicz, Product Marketing Manager CEE w OKI Europe (Polska).

,,Złote Innowacje FMCG & Retail” to największy Konkurs Konsumencki i zarazem pierwsze wydarzenie na polskim rynku, które w sposób kompleksowy podchodzi do innowacyjności w sektorze FMCG i Retailu. O wyborze laureatów zadecydowali Konsumenci, w badaniu internetowym przeprowadzonym przez firmę Territory Influence oraz Kapituła Konkursu.

Więcej informacji na stronie www.zloteinnowacje.pl.