OKI Europe na targach RetailShow 2019

Efektywne oznaczenie sklepu to potężne narzędzie, zwłaszcza w przypadku zwiększania odwiedzalności sklepu, a dobrze przygotowana komunikacja wizualna znacząco wpływa na wysokość koszyka zakupowego. W czasie tegorocznej dziesiątej edycji Międzynarodowych Targów Wyposażenia Sklepów RetailShow 2019 OKI Europe zaprezentuje (stoisko nr B02, hala 1) swoje rozwiązania druku wspierające sprzedaż, które pomagają budować skuteczną komunikację poprzez możliwość drukowania w wysokiej jakości na żądanie, na miejscu w sklepie, efektywnych oznakowań i innych materiałów dla punktów sprzedaży detalicznej.

,,Złota Innowacja Retail 2019” czyli kolorowa drukarka OKI C844dnW

Na stoisku OKI będzie można zobaczyć jakie możliwości ma kolorowa drukarka OKI C844dnW, która właśnie zdobyła nagrodę ,,Złota Innowacja Retail 2019” zajmując pierwsze miejsce w kategorii Rozwiązania wspierające handel w konkursie ,,Złote Innowacje FMCG & Retail 2019” dla najbardziej innowacyjnych rozwiązań i produktów związanych z handlem. Eksperci OKI pokażą np. jak za jej pomocą można w kilka minut zaproponować klientom ciekawą promocję, która przełoży się na zwiększenie koszyka zakupów i jednocześnie będzie budować w świadomości klientów pozytywny wizerunek naszej marki.

Ta ultrakompaktowa drukarka jest najmniejszą na rynku kolorową drukarką A3. Pozwala tworzyć szeroki wachlarz efektownych materiałów promocyjno-reklamowych drukowanych w kolorze o wysokiej rozdzielczości na różnych formatach i typach nośników: od małych cenówek i wizytówek do banerów o długości do 1322 mm oraz kartonach o gramaturze 256 g/m². Umożliwia też drukowanie na wstępnie przyciętych nośnikach na potrzeby m.in. zawieszek na drzwi czy kołnierzy butelek oraz na nośnikach odpornych na wodę i promienie UV, zapewniając profesjonalne wykończenie i niesamowicie żywe kolory. Łatwo więc przygotować np. etykiety przeznaczone do używania w niskich temperaturach czy w środowisku o wysokiej wilgotności czy na foliach wodoodpornych.

– Drukarka OKI C844dnW to idealne rozwiązanie dla sprzedawców detalicznych, którzy potrzebują doskonałej jakości druku na żądanie. Duża szybkość drukowania, tonery o dużej pojemności, druk dwustronny w standardzie i zaawansowane opcje łączności umożliwiają szybkie drukowanie elementów komunikacji wizualnej zgodnych z najwyższymi standardami – a to wszystko na miejscu, w sklepie. Dzięki połączeniu rozdzielczości druku 1200 x 1200 dpi z niskimi kosztami eksploatacji oraz wyjątkową ekologiczną wydajnością to łatwe w obsłudze urządzenie świetnie sprawdza się w przypadku wydruków profesjonalnych materiałów handlowych i marketingowych przy wykorzystaniu energooszczędnej technologii utrwalania. Co więcej może służyć nie tylko do tworzenia oznakowania, bowiem doskonale nadaje się też do drukowania innych, codziennych dokumentów związanych z prowadzeniem punktu detalicznego – faktur czy zamówień – mówi Patryk Wąsowicz, Product Marketing Manager CEE w OKI Europe (Polska).

OKI dla branży detalicznej

Oferta OKI Europe dla branży Retail łączy drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, oprogramowanie, nośniki, akcesoria i usługi. Dzięki temu detalista dysponuje pełnią możliwości wykorzystania wszelkich sposobów zamiany ruchu klientów, poprzez odpowiednią komunikację wizualną i oznakowania sklepowe, w celu uzyskania większego przychodu. Najważniejsze jest to, że może to zrobić przy użyciu standardowej drukarki OKI i nie musi posiadać specjalistycznych umiejętności projektowych, dzięki dołączonemu do drukarki oprogramowaniu, które w intuicyjny sposób pozwala tworzyć profesjonalne projekty graficzne.

Urządzenia OKI dedykowane tej branży to m.in. najmniejsze na rynku kolorowe drukarki A3 z serii C800 oraz urządzenia wielofunkcyjne z serii MC800, wraz z najnowszymi platformami oprogramowania, które charakteryzują się wysoką jakością wydruków oraz elastycznością w obsłudze szerokiej gamy nośników. Umożliwiają one drukowanie we własnym zakresie przyciągających wzrok materiałów promocyjnych i wystawienniczych, takich jak m.in. banery, plakaty, ulotki, naklejki, etykiety cenowe i półkowe, oznaczenia kierunkowe, ramki, naklejki podłogowe, oraz inne materiały na żądanie w wysokiej jakości. Drukowanie na miejscu oznacza brak ograniczeń w postaci minimalnej wielkości zamówienia, a więc i brak niewykorzystanych materiałów i konieczności ich magazynowania. Do tego maksymalnie skraca czas przygotowania potrzebnych materiałów. Ceny i promocje można dostosować do określonej pory, klienta lub sklepu, zwiększając wydajność i wartość transakcji w celu zwiększenia sprzedaży.

W dniach 20 – 21 listopada 2019 w Warszawskim Centrum Expo XXI na stoisku OKI Europe (nr B02, hala 1) będzie można też zobaczyć kolorową drukarkę C834.

