OKI Europe świętuje 30-lecie technologii LED

Trzydzieści lat po wprowadzeniu na rynek swoich pierwszych drukarek LED firma OKI Europe świętuje swoją historię jako pionier i mistrz technologii drukarek LED, którą nadal udoskonala i stosuje w swoich nagradzanych urządzeniach.

Od łatwej obsługi po niezrównaną szybkość, precyzję, niedoścignioną obsługę nośników i jakość drukowania — firma OKI Europe z pasją dba o korzyści, jakie zapewnia jej technologia drukarek LED.

W ramach obchodów 30-lecia innowacyjnej technologii LED firma OKI zachęca swoich klientów i partnerów, aby w serii zabawnych filmików przygotowanych przez klientów podzielili się doświadczeniami z drukarkami LED. OKI rzuca również wyzwanie klientom, zapraszając ich do przetestowania dokładności i precyzji drukarek LED i urządzeń wielofunkcyjnych (MFP) marki OKI poprzez wydrukowanie całej powieści „Przypadki Robinsona Crusoe” Daniela Defoe na jednostronnym dokumencie PDF i obejrzenie wydruku przy użyciu szkła powiększającego w celu sprawdzenia, jak wyraźny jest ten drobny tekst.

„W OKI Europe jesteśmy niezwykle dumni z naszego dziedzictwa w zakresie technologii LED oraz jej pionierskiego zastosowania w drukarkach” — powiedziała Pamela Ghosal, dyrektor ds. komunikacji marketingowej na region EMEA, OKI Europe Ltd. „Od trzydziestu lat promujemy rozwiązania LED w miejsce alternatywnych technologii drukowania. Zastosowano je w milionach produktów marki OKI i pozostają one ważną częścią naszych kolejnych innowacji produktowych”.

OKI Europe — innowacyjne rozwiązania LED

Firma OKI stała się pionierem w stosowaniu technologii LED w drukarkach w 1989 roku, gdy na rynek trafiły modele OL400 oraz OL800 — pierwsze drukarki LED w Europie. W 1998 do sprzedaży trafił model OKIPAGE 8c, pierwsza cyfrowa kolorowa drukarka OKI pracująca z dwukrotnie większymi szybkościami niż konkurencyjne produkty.

Potem pojawiły się kolejne innowacje w dziedzinie technologii drukarek LED: w 2005 roku firma OKI wprowadziła na rynek C5500 MFP, pierwsze na świecie kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4 w segmencie drukarek LED/laserowych. Technologia została zastosowana jako część szeregu innowacji obejmujących rozmiar, prędkość i kolor, dzięki temu nowoczesne drukarki OKI są szybsze, mniejsze i bardziej przystępne cenowo niż modele konkurentów, umożliwiając wszystkim sporządzanie kolorowych wydruków na rozmaitych nośnikach. Dla potwierdzenia tej strategii na początku tego roku firma OKI skierowała do sprzedaży wielokrotnie nagradzaną serię C800, czyli najmniejsze kolorowe drukarki A3 na rynku.

Chociaż zasada działania opierająca się na elektrofotografii — czyli użyciu światła do zapisania obrazu strony na światłoczułym bębnie — jest podobna, kluczową różnicę między technologią drukarki LED a technologią drukarki laserowej stanowi proces zapisywania obrazu.

W przeciwieństwie do głowic drukarek laserowych, głowica drukująca LED zapisuje obraz bezpośrednio na bębnie bez użycia ruchomych części ani luster. Ta prosta ścieżka papieru zwiększa niezawodność oraz możliwości obsługi nośników w drukarkach LED w porównaniu do ich laserowych odpowiedników. Dzięki temu drukarki LED firmy OKI idealnie nadają się do wszelkich rodzajów działalności biznesowej, obojętnie, czy jest to drukowanie kluczowych dokumentów firmowych w biurze, czy też działania sprzedawcy zmierzające do zyskania większej lojalności klienta przez poprawę jego doświadczeń w sklepie przy wykorzystaniu komunikatów wizualnych drukowanych na miejscu.

Obecnie firma OKI korzysta z zalet technologii LED, zwłaszcza niezrównanych możliwości szerokiej obsługi nośników, co pozwala przedsiębiorstwom wykonywać więcej wydruków we własnym zakresie, zamiast zdawać się na długotrwałe i kosztowne procesy drukowania w zewnętrznych firmach. Od oznakowań na półki, w tym metki z cenami, etykiety i niemal dowolne gotowe formaty nośników, po samoprzylepne naklejki na podłogę, przyciągające uwagę plakaty, promocyjne ekspozycje, gondole, dwustronne banery i nośniki wodoodporne — wszystko to oraz wiele więcej można przygotować za pomocą niewielkich drukarek LED marki OKI.

Ponadto technologia LED okazała się być prawdziwym przełomem na rynku „drukowania dla zysku”, umożliwiając przedsiębiorstwom z branży twórczej i drukarniom oferowanie nowych usług oraz dostęp do nowych źródeł przychodów dzięki wyjątkowym możliwościom drukarek LED. Obejmuje ona całą gamę urządzeń, od pierwszych na świecie cyfrowych drukarek LED z białym tonerem, po pionierskie drukarki 5-kolorowe (CMYK+biały oraz CMYK+błyszczący/przezroczysty), a także pierwszą na świecie biurkową 5-kolorową cyfrową drukarkę etykiet (CMYK+biały). Oferta OKI w zakresie urządzeń do druku przemysłowego obejmuje ekonomiczne alternatywy dla drukowania bezpośredniego DTG, personalizacji towarów, drukowania etykiet oraz kopert na nośnikach różnych typów i o różnej gramaturze. Dotyczy to również ciemnych nośników, co pozwala na nieskrępowaną kreatywność i personalizację nawet przy 1 egzemplarzu.

„Firma OKI Europe jest głęboko przekonana, że drukowanie w technologii LED daje niezwykłe możliwości oraz zapewnia liczne korzyści w porównaniu z drukowaniem laserowym” — powiedział Lee Webster, dyrektor ds. produktów i oferty na region EMEA, OKI Europe Ltd. „Patrząc w przyszłość, będziemy nadal torować drogę technologii LED, udoskonalać ją i rozwijać w ramach nieustających działań zmierzających do zapewnienia wyboru, niezawodności i niezrównanej jakości druku na bezkonkurencyjnej gamie nośników naszym klientom w biurach i poza nimi”.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.okieurope.com/LED