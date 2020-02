OKI na targach RemaDays 2020

Spersonalizowane kartki okolicznościowe, papeteria wykorzystująca niezwykłe możliwości technologii białego tonera OKI, druk na czarnych i kolorowych kopertach, papierach barwionych w masie, metalizujących, lustrzanych, niepowlekanych, do tego szerokie spektrum etykiet premium z białym kolorem, wodoodpornych, UV odpornych – to tylko cześć możliwości jakie mają urządzenia OKI Europe, które firma pokaże na tegorocznych targach RemaDays 2020.

OKI zaprezentuje też po raz pierwszy w Polsce swoją najnowszą drukarkę Pro9541WT (A3+) przeznaczoną do sitodrukowego-termotransferu hybrydowego, która jako pierwsza na rynku umożliwia cyfrowy druk termotransferowy-sitodruk w formacie A3+ (329 × 483 mm) w 5 kolorach (CMYK+W) na żądanie. Przeznaczona jest do tworzenia m.in. spersonalizowanych ubrań, produkcji transferów na miękkie oraz twarde powierzchnie jak np. ceramika, akryl, szkło, metal, emalia, drewno, fototapety i do wielu innych zastosowań.

Pro9541WT to pięciokolorowa cyfrowa drukarka termotransferowa LED nowej generacji oferująca aplikacje „3 w 1”: klasyczny druk termotransferowy, tworzenie matryc sitodrukowych i sitodrukowy termotransfer hybrydowy (Digital Smart Screen Printing Transfer). Wyeliminowanie kosztów i czasu przeznaczonego na konfigurację umożliwia ekonomiczne drukowanie spersonalizowanych projektów i krótkich serii z minimalną liczbą nawet jednego nadruku na tekstyliach. Dzięki temu drukarka ta jest idealnym rozwiązaniem dla druku komercyjnego, dla sprzedawców i nowych firm na rynku. Możliwości Pro9541WT będzie można sprawdzić na stoisku partnera OKI - firmy API.PL (stoisko L19, hala F).

Na targach OKI na swoim stoisku N15A w hali F zaprezentuje urządzenia z serii Pro9000: Pro9541 (A3+) i Pro9542E z systemem do druku na kopertach.

Pro9542E z systemem druku na kopertach umożliwia ekonomiczne drukowanie zmiennych danych na kopertach w krótkich seriach, eliminując długi i kosztowny tradycyjny proces produkcji form drukowych i napełnienia tuszem maszyny drukarskiej. Model ten oferuje możliwość drukowania z wykorzystaniem pełnej gamy kolorów CMYK oraz dodatkowo koloru białego. Drukowanie na czarnych kopert, ciemnych i kolorowych nośnikach jest teraz niezwykle proste, dzięki opcji poddruku koloru białego pod standardowym kanałem kolorów CMYK w jednym przebiegu. System do drukowania na kopertach od OKI można bardzo łatwo skonfigurować, a jego dodatkową zaletą jest rozwiązanie Envelope Fuser służące do redukowania zagnieceń i zapewnienia jednolitego druku na szerokiej gamie nośników. Podajnik i automatyczna taca odbiorcza o wysokiej pojemności zwiększają wydajność i ułatwiają drukowanie na kopertach w różnych rozmiarach (2,5” x 3,5” – 13” x 15”) w imponująco szybkim tempie (do 500 kopert DL w niecałe 12 minut).

Pro9541 łączy w sobie niezrównaną obsługę nośników, wysoką szybkość druku i niski całkowity koszt posiadania z szerokimi możliwościami wysokojakościowego druku w pięciu kolorach: CMYK + 1 (dodatkowy toner biały lub przezroczysty/błyszczący). Możemy drukować m.in. na papierze o gramaturze do 360 g/m2, w formatach od A6 do SRA3, dwustronne banery do 1,3 m długości, na błyszczących papierach, foliach, papierach transferowych czy wodoodpornych.

Na stoiskach partnerów OKI w hali F (API.PL - stoisko L19; Design 4 Business/ termonadruk.pl - stoisko E3; Ekstreme - stoisko L28, Integart – stoisko N15) będzie można zobaczyć także inne urządzenia producenta z wielokrotnie nagradzaną technologią białego tonera: Pro1050, Pro7411WT oraz Pro8432WT.

Pro1050 (CMYK +W) wprowadza nowy wymiar kolorystyczny w niskonakładowym druku etykiet z roli na rolę, dzięki innowacyjnemu połączeniu cyfrowej technologii LED, kompozycji suchego tonera oraz unikalnej możliwości wykorzystania piątego koloru białego. To gwarancja większej elastyczności w projektowaniu i produkcji etykiet - drukowanie na przezroczystych lub kolorowych nośnikach jest niezwykle proste, dzięki możliwości drukowania projektów z dodatkiem białego koloru lub białego nieprzezroczystego tła pod obrazem CMYK. Możemy drukować etykiety na niezwykle szerokim spektrum różnorodnych nośników - od papierów powlekanych, niepowlekanych i z teksturą, poprzez media na bazie PE, PP czy PET, po białe, transparentne lub kolorowe podłoża. Produkcja etykiet, dzięki możliwość zastosowania 5 koloru - białego, a także wykorzystania szerokiej gamy nośników jest dużo prostsza i bardziej opłacalna, zwłaszcza przy niskich nakładach.

Pro8432WT z dodatkowym kolorem białym to idealne urządzenie do drukowania na żądanie m.in. materiałów promocyjnych, gadżetów dekoracji, a także do innych zastosowań termotransferowych. Dzięki unikalnej technologii przełączanego tonera zapewnia możliwość druku w dwóch konwencjach kolorystycznych CMYW lub CMYK. Wystarczy przełączyć zestaw białego koloru na czarny (toner i bęben światłoczuły), aby mieć możliwość drukowania prawdziwej czerni (CMY+K) i uzyskać wysoką jakość druku termotransferowego na ubraniach lub tkaninach w jasnych kolorach. Różnica wynikająca z drukowania prawdziwej czerni jest widoczna natychmiast. Nadruk jest wyraźny i intensywny, a grafiki pełne koloru i ostre. Pro843WT drukuje z szybkością do 35 str./min w A4 oraz do 20 str./min w A3. To idealny model dla drukarni, agencji kreatywnych i innych firm, które na poważnie myślą o najwyższej jakości wydruku na szerokiej gamie nośników: od odzieży, po gadżety i elementy komunikacji wizualnej.

Pro7411WT (CMYW) to połączenie wysokiej rozdzielczość kolorowego druku cyfrowego LED z wielokrotnie nagradzaną technologią białego tonera od OKI. Pro7411WT zapewnia wszechstronne wykorzystanie nośników A4 o gramaturze maksymalnie 250 g/m2 oraz drukowanie banerów o długości do 1320 mm. Szybkość druku w kolorze to 34 str./min. Dedykowana jest wielu kluczowym rynkom jako rozszerzenie istniejących już rozwiązań poligraficznych, również niestandardowych, takich jak m.in. nadruki na koszulkach, dekoracje ceramiczne, druk typu backlight oraz na folii opakowaniowej, tworzywach sztucznych czy też grafik na szyby i do punktów sprzedaży.

– Drukarki Pro Series, dzięki swoim zaawansowanym funkcjonalnościom umożliwiają firmom z sektora drukarskiego osiągnięcie nowych wyżyn kreatywności poprzez produkcję wydruków w żywych, przyciągających wzrok kolorach, wychodzących poza CMYK. Dzięki temu mogą one rozszerzyć zakres usług drukarskich i w ten sposób zdobyć nowych klientów i powiększyć zyski. Urządzenia te oferują bowiem niezrównaną elastyczność i ogromną swobodę w projektowaniu oraz opłacalnej produkcji wielu różnych materiałów, od tych marketingowych i reklamowych, poprzez papeterię czy wydruki na tekstyliach i tworzywach sztucznych, w każdym kolorze łącznie z białym i przezroczystym (CMYK +1) nawet przy niskich nakładach czy pojedynczych sztukach – mówi Krzysztof Nakielski, Product Marketing Manager w OKI Europe (Polska).

Więcej informacji na stronie www.oki.com/pl