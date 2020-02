OKI Europe wprowadza inteligentne urządzenie wielofunkcyjne MC883 o wyjątkowej wydajności drukowania

Dzięki pionierskiej cyfrowej technologii LED firmy OKI urządzenie MC883 zapewnia doskonałą ostrość tekstu i wyjątkową jakość druku kolorowych obrazów w bardzo wysokiej rozdzielczości 1200 × 1200 dpi na nośnikach o różnych rozmiarach (od A6 po banery 1,3 m) i gramaturze (do 256 g/m2). Urządzenie wielofunkcyjne jest najnowszym produktem w ofercie elastycznych kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych A3 i A4 firmy OKI oraz inteligentnych kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych A3 z serii MC800.

Dzięki cyfrowej technologii LED firmy OKI, zastosowanej w głowicach drukujących i skanujących, urządzenie MC883 doskonale nadaje się do najbardziej wymagających środowisk biznesowych, zapewniając wysoką jakość druku, skanowania i kopiowania przy dużych nakładach. Urządzenie posiada wbudowany zszywacz do 20 arkuszy, dwa podajniki wyjściowe, maksymalną pojemność podajników wynoszącą ponad 2000 arkuszy i drukuje z prędkością 35 str./min. Nowe, inteligentne urządzenie wielofunkcyjne ma także wszechstronne funkcje skanowania dokumentów i zarządzania nimi, w tym szybkie skanowanie do 50 obrazów/min oraz automatyczny podajnik odwracający (RADF) o pojemności 100 arkuszy, który ułatwia kopiowanie, skanowanie i faksowanie dwustronnych dokumentów.

MC883 zostało zaprojektowane z myślą o komforcie użytkownika. Konfiguracja, obsługa i konserwacja urządzenia są łatwe i nie wymagają pomocy serwisanta, dzięki kompleksowej funkcji pomocy z instrukcjami przewodnika oraz materiałom eksploatacyjnym, które można szybko i łatwo samodzielnie wymienić. W tym również moduł utrwalania i pas transferowy papieru. Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali można w pełni dostosować do własnych potrzeb, co ułatwia tworzenie i rejestrowanie niestandardowych makr dla zadań oraz zapisywanie ich na ekranie głównym, ułatwiając dostęp i przyspieszając wykonywanie częstych operacji.

Aby usprawnić procesy biznesowe wymagające dużej ilości dokumentów i zwiększyć wydajność, elastyczna platforma Smart Extendable Platform (sXP) firmy OKI, w którą wyposażone jest urządzenie MC883, umożliwia jego bezproblemową integrację z rozwiązaniami innych firm, w tym PaperCut MF i Drivve Image oraz wszechstronnym oprogramowaniem SENDYS Explorer firmy OKI. Otwarta architektura platformy sXP zapewnia partnerom elastyczność w tworzeniu rozwiązań i aplikacji dla urządzeń OKI, pomagając firmom w znalezieniu właściwego rozwiązania dla określonych wymagań i potrzeb branżowych. Platforma sXP jest odpowiednia zarówno dla małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw z wielu branż takich jak budownictwo, służba zdrowia i organizacja usług specjalistycznych.

SENDYS Explorer to zaawansowane oprogramowanie typu „wszystko w jednym” dostępne wyłącznie dla klientów firmy OKI, które zwiększa wydajność poprzez digitalizację, udostępnianie i porządkowanie wszystkich dokumentów w elastyczny i bezpieczny sposób. Wbudowane w inteligentne urządzenia wielofunkcyjne firmy OKI oprogramowanie SENDYS Explorer jest dostępne za pośrednictwem przeglądarki internetowej i umożliwia użytkownikom skanowanie dokumentów oraz bezpieczne zarządzanie nimi w całej organizacji. Dodatkowe funkcje obejmują optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), obsługę faksów przez pocztę e-mail, przekazywanie, konwersję i przesyłanie. Oprogramowanie SENDYS Explorer pozwala również użytkownikom na prywatny dostęp do plików i przeszukiwanie treści dokumentów, a także śledzenie stanu wszystkich zadań skanowania za pomocą repozytorium dokumentów.

„Urządzenie MC883 firmy OKI stanowi fantastyczny dodatek do naszej oferty inteligentnych urządzeń wielofunkcyjnych. Łączy przyjazną dla użytkownika konstrukcję z niezwykłym, dostosowanym przepływem pracy i doskonałą jakością drukowania w kolorze w rozdzielczości 1200 × 1200 dpi” — mówi Polfai Ng, Product & Propositions Manager w OKI Europe Ltd. „Dzięki niezawodnemu, wydajnemu sprzętowi oraz elastycznemu oprogramowaniu i otwartej architekturze platformy sXP firmy OKI, MC883 stanowi niezwykle wszechstronne narzędzie, które pomaga organizacjom wszystkich typów i rozmiarów usprawnić złożone, wymagające dużych ilości dokumentów obiegi pracy oraz zwiększyć wydajność bez obniżania jakości”.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.oki.com/pl

Specyfikacja:

MC883¹

Rozdzielczość druku

1200 × 1200 dpi

Szybkość druku

A4: 35 str./min w kolorze / czerni i bieli; A3: 20 str./min w kolorze / czerni i bieli

Czas do pierwszego wydruku

9,5 s, kolorowy/monochromatyczny

Czas do pierwszej kopii

10 s

Konfiguracja

MC883dn: druk dwustronny, praca sieciowa

MC883dnct: druk dwustronny, praca sieciowa, szafka i drugi podajnik papieru

MC883dnv: druk dwustronny, praca sieciowa, podstawa na kółkach oraz drugi, trzeci i czwarty podajnik papieru

Maksymalna pojemność podajników

MC883dn: 400 arkuszy

MC883dnct z drugim podajnikiem papieru: 935 arkuszy

MC883dnv z drugim, trzecim i czwartym podajnikiem papieru: 2005 arkuszy

¹ Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone.