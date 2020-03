Cyfrowa drukarka termotransferowa OKI Pro9541WT A3+ do druku na odzieży zdobyła dwie branżowe nagrody

Magazyn OEN – wiodące źródło wiadomości i nowych innowacji dla nabywców sprzętu, materiałów eksploatacyjnych i usług – przyznał nagrodę drukarce Pro9541WT w uznaniu za nowe możliwości biznesowe, które stwarza ona jako szybka, ekonomiczna, drukująca na żądanie, wykorzystująca technologię termotransferową i bardziej ekologiczna alternatywa dla sitodruku. Nagroda OEN Office Oscars jest przyznawana firmom za nowe produkty, usługi lub inicjatywy, które podnoszą poprzeczkę pod względem standardów, doskonałości, jakości i wartości.

„Nagroda Office Oscar dla Pro9541WT jest całkowicie zasłużona. Drukarka ta otwiera nowe możliwości firmom zajmującym się drukiem komercyjnym na coraz bardziej konkurencyjnym rynku” - mówi redaktor magazynu OEN, Clare Brooks. „Dzięki możliwości personalizacji w sposób zapewniający wysoką wydajność, ta ekonomiczna alternatywa dla bezpośredniego druku na odzieży (DTG), zapewnia niezwykle szybki druk termotransferowy na żądanie bez minimalnych wymagań dotyczących nakładu”.

„Pierwsze w swoim rodzaju urządzenie LED zapewniające wydruki w 5-kolorach, technologię cyfrowego druku termotransferowego 329 × 483 mm oraz trzy zastosowania w jednym urządzeniu, co doskonale sprawdza się w produkcji na małą skalę. Jest również przyjazne dla środowiska, ponieważ eliminuje substancje chemiczne i emulsje z procesu sitodruku. To inteligentne urządzenie jest prawdziwym przełomem w technologii drukowania”.

Print IT Reseller, wiodący magazyn dla sprzedawców drukarek i sprzętu informatycznego oraz dostawców usług, przyznał OKI Pro9541WT nagrodę Editor's Choice Award w oparciu o wkład drukarki w innowacje w dziedzinie druku termotransferowego.

„Dla firm, które mają klientów z wymaganiami w zakresie druku na odzieży lub same oferują tę usługę, model Pro9451WT stanowi kolejny doskonały dodatek do już istniejącej, wydajnej linii specjalistycznych produktów firmy OKI do druku termotransferowego. Opłacalna i osiągająca najlepsze wyniki drukarka Pro9451WT jest warta uwagi” - mówi Michelle Ryder, redaktor magazynu Print IT Reseller.

Wprowadzona na rynek we wrześniu 2019 roku wszechstronna cyfrowa drukarka termotransferowa OKI Pro9541WT A3+ jest pierwszą na świecie drukarką LED zapewniającą wydruki w 5 kolorach, o wymiarach 329 × 483 mm w technologii cyfrowego druku termotransferowego. Model Pro9541WT generuje żywe kolory CMYK + biały i wyraźne grafiki na odzieży i twardych powierzchniach bez potrzeby codziennej konserwacji. Umożliwia trzy różne typy zastosowań: klasyczny druk termotransferowy, tworzenie matryc sitodrukowych i sitodrukowy termotransfer hybrydowy, zapewniające drukarniom komercyjnym elastyczność w zakresie rozszerzania możliwości drukowania i generowaniu dodatkowych źródeł przychodów poprzez oferowanie klientom nowych usług.

Firmy korzystające z drukarki Pro9541WT firmy OKI mogą drukować na żądanie przy najniższych kosztach i krótkim czasie konfiguracji w porównaniu z tradycyjnymi metodami druku termotransferowego. Dzięki temu organizacje mogą realizować pilne, wysoce spersonalizowane i niewielkie zamówienia – nawet w postaci pojedynczego produktu – w sposób bardziej opłacalny, co pozwala im sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na wysoce spersonalizowane produkty.

Model Pro9541WT ma duże możliwości drukowania w formacie A3+ 13 × 19 cali, co pozwala uzyskać bardzo dużą grafikę lub pełny arkusz logo bez konieczności codziennej konserwacji. Technologie cyfrowego druku LED i białego tonera firmy OKI zapewniają ostrość w rozdzielczości 1200 × 1200 dpi, umożliwiając tworzenie dokładnych i szczegółowych grafik nawet na ciemnych powierzchniach.

„Cieszymy się, że model Pro9541WT został doceniony przez dwa wiodące magazyny branżowe. W czasach rosnącego zapotrzebowania na spersonalizowane i dostosowane do potrzeb produkty oraz krótkie serie wydruków na żądanie jesteśmy przekonani, że nasza innowacyjna technologia odegra znaczącą rolę w pomaganiu firmom z branży drukarskiej w uzyskaniu dostępu do ważnych możliwości dochodów na rozwijającym się rynku personalizacji” - mówi Christophe Van Gelder, dyrektor generalny ds. druku termotransferowego i druku na odzieży EMEA, OKI Europe Ltd.

„Szybkość, elastyczność i zwrot z inwestycji, jakie zapewnia cyfrowy druk termotransferowy, są niezwykle ważne dla współczesnych modeli biznesowych, takich jak oferty zdalnego drukowania, druk krótkich serii, druk na żądanie i spersonalizowane koncepcje materiałów kreatywnych. Dzięki cyfrowej drukarce termotransferowej Pro9541WT A3+ firmy OKI klienci mogą drukować żywe, kolorowe nadruki termotransferowe zarówno na jasnych, jak i ciemnych materiałach oraz na materiałach twardych. Umożliwia im to drukowanie szerszej gamy materiałów promocyjnych, w tym koszulek i odzieży, a także produktów ceramicznych, plastikowych i metalowych oraz krótkich serii i pojedynczych wydruków”.

Aby dowiedzieć się więcej na temat drukarki Pro9541WT firmy OKI, odwiedź stronę www.okieurope.com/white.