Podczas wybierania produktów liczy się etykieta!

Od neo-minimalizmu po geometryczne wzory, przyciągające wzrok szeryfy i kreatywne wykorzystanie negatywnej przestrzeni – obecne trendy wpływają na wiele aspektów projektowania etykiet, a marki dostosowują się do ponadczasowego, wyrafinowanego wzornictwa.

W kwestii marek i komunikacji wizualnej rzuca się w oczy pewny wspólny mianownik. Przechadzając się wśród alejek sklepowych lub oglądając szyldy sklepów w galerii handlowej, można z łatwością zauważyć, że dominuje na nich kolor biały.

Oczywiście inne kolory są nadal bardzo istotne, ale to właśnie biel dopełnia paletę barw na najbardziej charakterystycznych logo. Kolor charakterystyczny dla marki Coca Cola to intensywna czerwień, Cadbury's – intensywny fiolet, Starbucks – zieleń kadmowa. Kiedy następnym razem zauważysz któreś z powyższych logo, zwróć uwagę na pewną kwestię: to właśnie kolor biały stanowi jego dopełnienie i czyni tak charakterystycznym.

Wraz ze zmianą trendów w projektowaniu zmieniają się również nośniki. Etykiety znajdują bardzo wiele zastosowań. Etykiety produktów są często integralną częścią markowych opakowań. Są one umieszczane na produktach wystawionych na półkach sklepowych w celu przyciągnięcia uwagi. Dostarczają one również istotnych informacji, na przykład o właściwościach i składnikach produktu, pomagając klientom podjąć świadomą decyzję.

Jeśli chodzi o drukowanie etykiet, nadążenie za najnowszymi trendami w projektowaniu – które wyraźnie promują użycie koloru białego – jest kosztowne, problematyczne i stanowi dla firm nie lada wyzwanie. Zazwyczaj drukowanie etykiet zleca się zewnętrznym drukarniom. Jeśli jednak chodzi o druk w bieli, drukarnie te od zawsze stosowały czasochłonny i drogi proces.

To z kolei wiązało się z koniecznością zamawiania dużych ilości etykiet w celu obniżenia kosztów. W rezultacie w magazynach firmowych pozostawał nadmiar etykiet, które należało zutylizować, gdy nie były już przydatne. Ta praktyka nie tylko generowała dodatkowe koszty, ale była również sprzeczna z ekologicznymi zobowiązaniami firm – wskutek jej stosowania generowane były przecież dodatkowe odpady – no i oczywiście wpływała negatywnie na ich wyniki finansowe.

Rewolucja w projektowaniu

OKI Pro1050 to pierwsza kompaktowa cyfrowa drukarka etykiet LED, która może drukować etykiety w kolorach CMYK oraz bieli. Możliwość stosowania przezroczystych i kolorowych nośników to niezliczona liczba potencjalnych zastosowań w drukowaniu kreatywnych projektów w kolorze białym, które sprawiają, że produkt wyróżnia się na półce. Zapewnia to kreatywną przewagę nad konkurencją oraz zwiększa atrakcyjność produktu, na którym taka etykieta jest umieszczona.

Biały nadruk na przezroczystym materiale syntetycznym (PE, PET, PP) umożliwia prezentację zawartości opakowania pod etykietą. Jest to idealne rozwiązanie w branży produktów spożywczych, napojów i kosmetyków. Sprawia ono, że klienci mogą zobaczyć sam produkt i w ten sposób zachęca do jego zakupu. Etykiety mogą być również używane do umieszczania na produktach numerów seryjnych, a także informacji prawnych, ekonomicznych i dotyczących bezpieczeństwa. Można je też umieszczać na oknach i przezroczystych wystawach punktów sprzedaży, aby zaprezentować informacje o produktach i cenach.

Making Great Ideas Stick – grunt to etykieta!

To dobre rozwiązanie dla małych drukarni i małych firm – na przykład marek butikowych z branży kosmetycznej albo browarów i winiarni rzemieślniczych, w przypadku których nie trzeba już polegać na zewnętrznych drukarniach i zamawiać dużych ilości etykiet. Drukarka etykiet OKI Pro1050 została zaprojektowana do szybkiego drukowania od jednej do kilku tysięcy etykiet w ciągu jednego dnia. To wyjątkowe urządzenie umożliwia drukowanie na żądanie niezwykle kreatywnych etykiet w pięciu kolorach, w tym białym (CMYK+White). Wewnętrzne działy produkcyjne mogą modyfikować układ etykiet i dodawać etykiety do druku zmiennych danych, co pozwala na szybkie, proste i ekonomiczne drukowanie w firmie etykiet zgodnych z najnowszymi trendami.