Drukarki Oki Pro Series na FestiwalDruku.pl 2020

W tym roku OKI Europe zaprezentuje możliwości swoich urządzeń na stoiskach parterów, gdzie będzie można zobaczyć drukarki OKI Pro Series wyposażone w wielokrotnie nagradzaną technologią białego tonera OKI.

Na stoisku firmy TT Magic (nr J13) odwiedzający targi będą mogli zobaczyć drukarki z białym tonerem: Pro9542dn oraz Pro8432WT.

Pro8432WT to najmniejsza na rynku drukarka A3 z białym tonerem – łączy w sobie nagradzaną cyfrową technologię LED firmy OKI z wyjątkowymi właściwościami tonera Microfine High Definition i wielopoziomową technologię ProQ, zapewniając wysoką jakość wydruków, nieprzezroczystość i żywe kolory. Doskonała jakość i wysoka rozdzielczość wydruku sprawiają, że nawet linie i małe rozmiary czcionek są ostre i wyraźne. Cyfrowa drukarka termotransferowa Pro8432WT daje również możliwość drukowania prawdziwej czerni. Wystarczy przełączyć zestaw białego koloru na czarny, aby mieć możliwość drukowania prawdziwej czerni (CMY+K) i uzyskać wysoką jakość druku termotransferowego na ubraniach lub tkaninach w jasnych kolorach. Różnica wynikająca z drukowania prawdziwej czerni jest widoczna natychmiast. Nadruk jest wyraźny i intensywny, a grafiki pełne koloru i ostre. Pro8432WT drukuje z szybkością 35 str./min w A4 oraz do 20 str./min w A3. Drukarka ta doskonale nadaje się do drukowania na żądanie m.in. materiałów promocyjnych, gadżetów dekoracji, a także do innych zastosowań termotransferowych. To idealny model dla drukarni, agencji kreatywnych i innych firm, które na poważnie myślą o najwyższej jakości wydruku na szerokiej gamie nośników: od odzieży, po gadżety i elementy komunikacji wizualnej.

OKI Pro9542dn (A3+) to bardzo wysoka jakość druku, duża szybkość i elastyczność w zakresie obsługi nośników w połączeniu z możliwością wydruku w pełnej gamie kolorów CMYK z dodatkowym kolorem białym. Wysokowydajne tonery sprawiają, że drukarka ta to dobry wybór dla firm szukających urządzania zmniejszającego koszty, zwłaszcza przy wydrukach o wysokim stopniu pokrycia i wysokiej jakości. Rozdzielczość - 1200 x 1200 dpi, szybkość druku 50 str./min i nieporównywalna możliwość wyboru szerokiej gamy nośników od A6 do SRA3 i banerów o długości do 1,3 m oraz o maksymalnej gramaturze sięgającej do 360 g/m2, sprawiają, że urządzenie te to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, dla których ważne jest drukowanie materiałów graficznych na żądanie i które wymagają doskonałej jakości wydruków oraz dla niskonakładowego druku produkcyjnego.

Na stoisku firmy Labelland (nr J12) OKI pokaże nowe możliwości w druku etykiet, które oferuje drukarka Pro1050 (CMYK + W).

OKI Pro1050 wprowadza nowy wymiar kolorystyczny w niskonakładowym druku etykiet z roli na rolę, dzięki innowacyjnemu połączeniu cyfrowej technologii LED, kompozycji suchego tonera oraz unikalnej możliwości wykorzystania piątego koloru białego. To gwarancja większej elastyczności w projektowaniu i produkcji etykiet, zwłaszcza ze zmiennymi danymi. Drukowanie na przezroczystych lub kolorowych nośnikach jest niezwykle proste, dzięki opcji drukowania projektów z dodatkiem białego koloru lub białego nieprzezroczystego tła pod obrazem CMYK. Gwarantuje to dużą elastyczność i brak ograniczeń w kreacji projektów drukowanych na różnorodnych nośnikach - od papierów powlekanych, niepowlekanych i z teksturą, poprzez media na bazie PE, PP czy PET, po białe, transparentne lub kolorowe podłoża, wymagane do produkcji etykiet, które muszą być odporne na działanie promieni UV, wytrzymałe na ścieralność, substancje chemiczne lub być po prostu wodoodporne. Pro1050 przeznaczona jest do nisko- i średnionakładowej produkcji etykiet rzędu 6 tys. mb/m-c. Usługi niskonakładowego druku kolorowych etykiet na żądanie to sposób na pozyskanie nowej grupy klientów i strumienia przychodów.

– Po wielotygodniowej przerwie w branży eventowej po raz pierwszy wracamy do bezpośrednich spotkań na targach druku. Oczywiście wszystko z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa. W tym roku na FestiwalDruku.pl pokażemy drukarki Pro Series stworzone z myślą o potrzebach sektora graficznego oraz niskonakładowego druku produkcyjnego. Zapewniają one bowiem wyjątkową jakość druku i niższe jednostkowe koszty wydruku strony. Połączenie szybkości, możliwości produkcyjnych z wysoką jakością komercyjnego druku cyfrowego sprawia, że drukarki z serii Pro Series są doskonałym wyborem dla firm z branży kreatywnej, które chcą zaoferować swoim klientom jeszcze więcej możliwości – powiedział Krzysztof Nakielski, Product Marketing Manager CEE w Oki Europe (polska).

­FestiwalDruku.pl odbędzie się w dniach 9 – 10 września br. w warszawskiej Hali EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14. OKI zaprasza do odwiedzenia parterów firmy: Labelland ( stoisko nr J12) i TT Magic (stoisko nr J13).



Więcej informacji na stronie www.oki.com/pl