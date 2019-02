OKI wzmacnia dział marketingu

W związku z rozwojem firmy OKI Europe (Polska) rozbudowuje dział marketingu odpowiedzialny za tworzenie i realizowanie strategii marketingowej i komunikacyjnej na terenie Polski i 19 krajów eksportowych. W lutym b.r. do zespołu dołączył Patryk Wąsowicz. Do jego głównych zadań będzie należało przede wszystkim zarządzanie ofertą produktową OKI w segmencie biurowym, DICOM oraz rozwiązań dla branży detalicznej. Będzie on odpowiedzialny także m.in. za działania marketingowe dotyczące nowych produktów, prowadzenie szkoleń dla kanału partnerskiego, wspieranie projektów sprzedażowych i realizowanie kampanii promocyjnych oraz monitorowanie i analizę pozycji produktów Oki na rynku.

Patryk Wąsowicz karierę w branży IT zaczął 20 lat temu jako handlowiec, przez dwa lata był redaktorem w czasopiśmie komputerowym CHIP, gdzie zajmował się m.in. tematami związanymi z drukiem. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w branży poligraficznej i marketingu sektora IT. Od 2014 był odpowiedzialny za marketing produktowy oferty biznesowej w Canonie w dziale Business Imaging Group. Jest absolwentem Psychologii na Uniwersytecie SWPS, ukończył też podyplomowe studia z zakresu Social Media na tej samej uczelni. Prywatnie jest miłośnikiem off-roadu motocyklowego, kajakarstwa i caravaningu.