OKI Europe przekracza granice kreatywności i koloru podczas FESPA 2019

Firma OKI Europe Ltd będzie wystawiać się na targach FESPA 2019 w hali A5, na stanowisku F10, gdzie zaprezentuje rozwiązania zwiększające dochody firm, skupiające się na rynku wydruków komercyjnych. Od nowych produktów do druku termotransferowego z wykorzystaniem białego tonera, stanowiących wyjątkową alternatywę dla bezpośredniego druku na odzieży (DTG), po plotery szerokoformatowe i drukarki etykiet – firma OKI Europe pokaże nowe urządzenia przeznaczone do konkretnych zastosowań, zapewniające drukarniom oraz studiom graficznym i projektowym dostęp do nowych możliwości zwiększenia zysku i bazy klientów poprzez obniżenie kosztów i uproszczenie procesów uznawanych powszechnie za kosztowne i czasochłonne.

Podczas tegorocznych targów FESPA firma OKI Europe zademonstruje imponujące możliwości wielkoformatowych ploterów z serii ColorPainter, w tym specjalnie przygotowany na targi FESPA, we współpracy z firmą Drytac, pokaz oklejania samochodu. Folia do oklejenia auta zostanie zadrukowania na ploterze M-64s i naklejona na pojazd przy stoisku OKI. Celem jest zaprezentowanie żywych i głębokich kolorów oraz pasowania wydruku do powierzchni samochodu oraz jego odporności na warunki zewnętrzne. Będzie można sprawdzić także rozciągliwości nośnika względem załamań i dopasowania do nietypowych kształtów powierzchni. Firma OKI – we współpracy z firmami Sentec International i Berger Textiles – zademonstruje również profesjonalny i produkcyjny druk tapet (za pomocą plotera OKI M-64s) oraz reklamowych materiałów tekstylnych (za pomocą plotera OKI H3-104s), podkreślając wyraźne szczegóły na wydruku i najczarniejszą czerń dostępną na rynku, dzięki którym produkt doskonale nadaje się do zastosowań wymagających wysokiej jakości.

Kluczowym elementem na stoisku firmy OKI będzie niedawno zmodernizowana drukarka A3 Pro8432WT z opcją wymiany koloru białego na czarny, która umożliwia klientom przełączanie między trybami CMYW i CMYK. Co z kolei umożliwi drukarniom i agencjom kreatywnym rozszerzenie oferty usług o możliwość drukowania prawdziwej czerni na ubraniach lub tkaninach w jasnych kolorach, a także zastosowanie białego tonera na ciemnych podłożach. Dzięki temu klienci będą mogli skorzystać z dodatkowych możliwości zwiększenia zysków.

Nowy model w portfolio drukarek z białym tonerem to prawdziwy przełom w dziedzinie druku termotransferowego i pretendent w dziedzinie urządzeń dedykowanych do bezpośredniego druku na odzieży. To nowe urządzenie od OKI, przeznaczone głównie do zastosowań komercyjnych jako alternatywne rozwiązanie dla sitodruku lub DTG, stanowi kolejny innowacyjny produkt firmy OKI w dziedzinie druku niskonakładowego na żądanie. Zwiedzający targi FESPA będą pierwszymi osobami, które zobaczą tę nową drukarkę OKI.

Ponadto na stoisku OKI zaprezentowana zostanie również drukarka etykiet OKI Pro1050. To wyjątkowe urządzenie zapewnia nowe, atrakcyjne źródła przychodów i jest jedyną dostępną na rynku cyfrową drukarką etykiet do druku pięciokolorowego (CMYK+W) opartą na przełomowej technologii LED. Model Pro1050 posiada minimalne wymagania konfiguracyjne i może wydrukować do 8000 etykiet dziennie. Dodatkowo łatwo przełącza się między różnymi typami mediów, dzięki możliwości drukowania na ciemnych lub przezroczystych nośnikach etykiet. Pozwala to klientom osiągnąć nowy poziom kreatywności i elastyczności przy minimalnym nakładzie nawet jednej etykiety.

Ta drukarka etykiet CMYK+W idealnie nadaje się do drukowania na żądanie gotowych naciętych lub pociętych etykiet. Jest wyposażona w przełomową cyfrową technologię LED, która wraz z unikalną kompozycją suchego tonera sprawia, że wydruk jest odporny na działanie wody i rozpuszczalników na bazie alkoholu, dzięki czemu umożliwia ona drukowanie etykiet odpowiednich do użytku w zamrażarkach, chłodniach, w przemyśle i do zastosowań zewnętrznych. Brak konieczności wykorzystywania powlekanych lub specjalnie laminowanych nośników zapewnia klientom dodatkowo niższy całkowity koszt użytkowania urządzenia.

„Cieszymy się, że w tym roku znów pojawimy się na targach FESPA” – mówi Pamela Ghosal, dyrektor generalna ds. komunikacji marketingowej w firmie OKI Europe Ltd. „W tym roku tematem przewodnim na stoisku OKI Europe będzie przekraczanie granic kreatywności i koloru. Zaprezentujemy całą gamę innowacji, dzięki którym nasi klienci będą mogli te granice przekraczać. Z radością zademonstrujemy, w jaki sposób wyjątkowa oferta drukarek z segmentu Graphic Arts firmy OKI umożliwia firmom z branży poligraficznej uzyskiwanie dostępu do nowych źródeł przychodów oraz zdobywanie nowych klientów poprzez nowatorskie, kreatywne zastosowania druku. Nie możemy też doczekać się premiery naszego najnowszego urządzenia, która odbędzie się właśnie na targach FESPA.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.okieurope.com/events