OKI Europe (Polska) wzmacnia zespół sprzedaży

– Rozwój firmy i nowa strategia ukierunkowana w dużej mierze na jeszcze większą penetrację rynków wertykalnych i umacnianie pozycji firmy w obszarach druku biznesowego oraz specjalistycznego zwłaszcza z wykorzystaniem technologii białego tonera, spowodowały iż zdecydowaliśmy się rozbudować nasze działy sprzedaży i marketingu na region CEE. Mocno wchodzimy teraz z ofertą dla branży Retail, oferując niezwykle ciekawą propozycję dla firm z tego segmentu, dlatego szukaliśmy osób, które swoim doświadczeniem wzmocnią nasz dotychczasowy zespół. Anna Szylejko i Michał Kopczyński posiadają wysokie kwalifikacje i wiele lat doświadczenia w branży IT zarówno w zarządzaniu produktem jak i budowaniem relacji z kanałem sprzedaży. Cieszymy się, że dołączyli do naszego zespołu – mówi Marek Szczepański, , Sales Director Poland Oki Europe Ltd.

Anna Szylejko rozpoczynała pracę w branży IT w 2007 roku w firmie Alstor, gdzie była odpowiedzialna za budowanie kanału Retail. W latach 2011-2013 w strukturach polskiego oddziału Microsoft współpracowała z kluczowymi partnerami w obszarze konsumenckim, by potem dołączyć do zespołu Lenovo, gdzie zarządzała samodzielnie jedną z kategorii produktów. Ukończyła Prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz m.in. studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Relacjami z Klientami na warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. Anna od lat pasjonuje się modą. Życiowych inspiracji szuka w biografiach nietuzinkowych ludzi i podróżach

Maciej Kopczyński, wrocławianin, od 10 lat mieszka w Warszawie. Przed współpracą z OKI Europe (Polska) pracował m.in. w ASBIS Poland, Action, Intel Sales Center, T-mobile, gdzie zajmował się rozwojem współpracy z partnerami biznesowymi, resellerami wyspecjalizowanymi w rozwiązaniach sieciowych oraz serwerowych oraz kontaktami z klientami indywidualnymi. Prywatnie interesuje się głównie e-sportem: sceną Starcraft 2 Legacy of the Void oraz wędkarstwem.