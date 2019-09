Nowi dystrybutorzy materiałów eksploatacyjnych OKI Europe w Polsce

Firma AB S.A. została oficjalnym master-dystrybutorem materiałów eksploatacyjnych OKI Europe na Polskę i może teraz zaopatrywać autoryzowanych dystrybutorów OKI. Master-dystrybutor to najwyższy poziom współpracy kontraktowej dotyczącej sprzedaży materiałów eksploatacyjnych. OKI sprzedaje bezpośrednio do master-dystrybutorów, którzy zajmują się obsługą całego kanału resellerskiego. W Polsce status master-dystrybutora posiada firma ALSO, która jest paneuropejskim dystrybutorem OKI oraz właśnie firma AB S.A.

– Wybraliśmy firmę AB S.A. na naszego master-dystrybutora w Polsce, ponieważ potrzebowaliśmy sprawdzonego lokalnego dystrybutora, który operacyjnie będzie wstanie zająć się obsługą naszego kanału sprzedaży materiałów eksploatacyjnych. Grupa AB, jako największy dystrybutor IT w Polsce, posiada odpowiednio wysoki poziom doświadczenia, szeroką bazę partnerów, do tego potrafi szybko i elastycznie implementować zmiany i błyskawicznie docierać z informacją o nich do całego kanału. Nasza długoletnia współpraca, AB S.A. było do tej pory naszym autoryzowanym dystrybutorem, potwierdziła, że firma ta jest odpowiednim wyborem i doskonale sprawdzi się w roli najważniejszego lokalnego dystrybutora materiałów eksploatacyjnych OKI w Polsce. Dzięki tej współpracy nasi autoryzowani dystrybutorzy oraz reselerzy zyskują dużo większą dostępność materiałów i możliwość finansowania różnych przedsięwzięć – mówi Paweł Andrzejewski, Distribution Channel Manager w OKI Europe (Polska).

Polski oddział, czeskiego autoryzowanego dystrybutora OKI, spółki LAMA PLUS uzyskał także możliwość realizacji projektów w cenach specjalnych na terenie Polski. Do tej pory prowadzili sprzedaż w Polsce wyłącznie w cenach standardowych.