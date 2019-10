Firma OKI Europe wprowadza innowację w dziedzinie drukowania termotransferowego z wykorzystaniem cyfrowej drukarki CMYK+W do tekstyliów i twardych powierzchni

Cyfrowa drukarka termotransferowa Pro9541WT A3+ zapewnia żywe kolory CMYK + biały bez konieczności wykonywania codziennych konserwacji, dzięki czemu idealnie nadaje się do profesjonalnego drukowania transferów cyfrowych przeznaczonych do różnego typu tekstyliów i twardych powierzchni.

Ta wszechstronna drukarka, zaprojektowana z myślą o branży sitodrukowej i tekstylnej, umożliwia drukowanie w przystępnej cenie w idealnych kolorach oraz w nieprzezroczystej bieli i prawdziwej czerni zarówno na ubraniach, jak i twardych powierzchniach przy użyciu nośników termotransferowych. Wyeliminowanie kosztów i czasu przeznaczonego na konfigurację umożliwia ekonomiczne drukowanie spersonalizowanych projektów i krótkich serii z minimalną liczbą nawet jednego wydruku. Dzięki temu drukarka ta jest idealnym rozwiązaniem dla druku komercyjnego, dla sprzedawców i nowych firm na rynku.

Innowacyjna technologia termotransferowa Pro9541WT umożliwia produkcję wysokiej jakości wzorów na twardych powierzchniach, w tym ceramice, akrylu, szkle, metalu, emalii i drewnie. Wszystko dzięki idealnemu odtworzeniu nieskazitelnie żywych kolorów CMYK i koloru białego, co umożliwia uzyskanie wyraźnej grafiki na odzieży i tekstyliach – w tym na tkaninach bawełnianych, płóciennych, poliestrowych, skórzanych i filcowych. Ta bezproblemowa elastyczność sprawia, że nadaje się ona do szerokiej gamy zastosowań, od koszulek i spersonalizowanych ubrań po kubki, czapki, torby, podkładki, fototapety i wiele innych.

Pionierskie technologie cyfrowego druku LED i białego tonera firmy OKI zapewniają ostrość w rozdzielczości 1200 × 1200 dpi, umożliwiając tworzenie dokładnych i szczegółowych grafik nawet na ciemnych powierzchniach. Model Pro9541WT jest łatwy w użyciu, z dużymi możliwościami drukowania w formacie A3, 13 × 19 cali, co pozwala w ekonomiczny sposób uzyskać bardzo dużą grafikę lub pełny arkusz logo bez konieczności codziennej konserwacji, oszczędzając czas i obniżając koszty drukowania.

Przetestowany i zatwierdzony do użytku z nową drukarką transferową Pro9541WT papier EXOstencil™ Screen Prep, od producenta papierów termotransferowych Neenah Performance Materials, zapewnia prostą, przyjazną dla środowiska dwuetapową alternatywę dla tworzenia matryc sitodrukowych. Eliminując w ten sposób substancje i emulsje chemiczne z procesu oraz konieczność długiej i skomplikowanej metody przygotowywania matryc sitodrukowych, znacznie przy tym redukując czas produkcji oraz koszty, a to wszystko bez uszczerbku dla wydajności.

„Model Pro9541WT jest niezawodny i niedrogi w warunkach konkurencyjnego rynku druku odzieży i materiałów reklamowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Zapewnia niezrównaną elastyczność dla profesjonalnych drukarni każdej wielkości” — mówi Shu Watanabe, Vice President Industry Print, OKI Europe Ltd. —,, Połączenie pionierskiej, łatwej w obsłudze, 5-kolorowej technologii cyfrowej LED z technologią pozbawionego chemikaliów papieru EXOstencil™ Screen Prep nie tylko skraca czas produkcji, ale także sprawia, że proces jest bardziej ekologiczny, czystszy i nie wymaga skomplikowanych oraz czasochłonnych konserwacji. Model Pro9541WT został zaprojektowany z myślą o elastyczności i łatwości obsługi. Połączenie wiodącej w branży technologii cyfrowej LED, możliwości drukowania w technologii CMYK+biały oraz najnowocześniejszego druku termotransferowego umożliwia użytkownikom personalizację niemal wszystkiego, od koszul i ubrań po ceramikę, tworzywa sztuczne i metal – to większy wybór dla klientów i nowe potencjalne źródła przychodów dla firm poligraficznych”.

Więcej informacji na stronie

https://www.oki.com/pl/printing/products/colour/graphic-arts/white-toner-series/pro9541wt/index.html

Parametry drukarki Pro9541WT¹





Wydajność: 5-kolorowe cyfrowe diody LED

5-kolorowe cyfrowe diody LED Szybkość drukowania¹ [CMYK+biały]: Do 18 str./min w przypadku druku na papierze formatu Letter / 12 str./min w przypadku druku termotransferowego w formacie A3

[CMYK+biały]: Do 18 str./min w przypadku druku na papierze formatu Letter / 12 str./min w przypadku druku termotransferowego w formacie A3 Czas do pierwszej strony¹: 8s

8s Obciążalność: 300 000 stron

300 000 stron Rozdzielczość: Do 1200 × 1200 dpi; poziomy ProQ 1200 × 600 × 16

Do 1200 × 1200 dpi; poziomy ProQ 1200 × 600 × 16 Obsługa nośników Formaty nośników: A3+ (329 × 483 mm), A3 (297 × 420 mm), Legal, Letter, A3, A4, A5, A6 oraz nośniki do 1320 mm Gramatura nośnika: podajniki 1/2/3: 52-320 g/m2; podajnik uniwersalny: 52–360 g/m2;

Pamięć 2 GB RAM; procesor ARM 1,2 GHz

2 GB RAM; procesor ARM 1,2 GHz Poziom hałasu Praca: 57 dBA lub mniej; Tryb czuwania: 34 dB(A) lub mniej Tryb oszczędzania energii: niesłyszalny

Pobór mocy w stanie aktywności: maks. 1600 W. / średnio 1100 W; Tryb czuwania: średnio 40 W; Tryb oszczędzania energii: maks. 30 W; Tryb uśpienia: maks. 4 W; Automatyczne wyłączanie: maks. 0,4 W

w stanie aktywności: maks. 1600 W. / średnio 1100 W; Tryb czuwania: średnio 40 W; Tryb oszczędzania energii: maks. 30 W; Tryb uśpienia: maks. 4 W; Automatyczne wyłączanie: maks. 0,4 W Wymiary (szer. × gł. × wys.) : 699 × 625 × 640 mm

: 699 × 625 × 640 mm Waga: 110,8 kg z materiałami eksploatacyjnymi

¹ Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone.