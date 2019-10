Zapewnij dobre oznakowania w sklepie dzięki drukarkom A3 firmy OKI z serii C800

Firma OKI Europe oferuje klientom detalicznym szansę zwiększenia ich sprzedaży oraz poprawienia zadowolenia klientów w sklepach dzięki kolorowym drukarkom A3 z serii C800. Te wielokrotnie nagradzane drukarki pomogą firmom każdej wielkości – od dużych sprzedawców detalicznych po mniejsze sklepy – szybko i łatwo prowadzić przyciągającą wzrok komunikację wizualną w sklepie za pomocą różnych rozmiarów i formatów materiałów wizualnych, tak aby wpłynąć na decyzje zakupowe klientów oraz zwiększyć sprzedaż.

Najmniejsze na rynku kolorowe drukarki A3 serii C800 są łatwa w obsłudze i kompaktowe, dzięki czemu mieszczą się w nawet najbardziej ograniczonej przestrzeni handlowej. Zapewniają one wyraźne, przyciągające wzrok i kolorowe oznakowanie na żądanie, pomagając sprzedawcom detalicznym zwrócić uwagę klientów na promocje, wpłynąć na decyzje dotyczące zakupów i zwiększyć sprzedaż.

Drukarki serii C800 wykorzystują pionierską technologię cyfrową LED firmy OKI, która pozwala na obsługę niezrównanej gamy nośników w kolorach HD – od etykiet na półkach sklepowych takich jak etykiety cenowe, metki i niemal wszystkie wstępnie cięte formaty nośników, aż po samoprzylepne naklejki podłogowe, przyciągające wzrok plakaty, wystawy promocyjne, gondole, banery dwustronne, wodoodporne nośniki i wiele innych.

Każda drukarka z serii C800 umożliwia niezależnym sprzedawcom szybkie dostosowanie do nowych trendów i czerpanie z tego korzyści. Urządzenia te zapewniają doskonałą jakość druku do 1200 x 1200 dpi i obejmują druk dwustronny1 z efektywnym oznakowaniem, które pomaga zwrócić uwagę na określone marki oraz ułatwić klientom poruszanie się po sklepie.

Duża szybkość drukowania, tonery o dużej pojemności, druk dwustronny i zaawansowane opcje łączności umożliwiają szybkie drukowanie elementów komunikacji wizualnej zgodnych z najwyższymi standardami jakości na miejscu - w sklepie.

Dodatkowo firma OKI oferuje zwrot do 980 PLN* w przypadku wybranych modeli zakupionych pomiędzy 1 października a 30 listopada 2019 r. Promocja obejmuje modele C824n, C824dn, C834nw, C834dnw i C844dnw.

„Te szybkie, niezawodne i bardzo małe wielokrotnie nagradzane drukarki serii C800 są idealna dla sprzedawców detalicznych, którzy chcą przejąć kontrolę nad najważniejszymi elementami wizualnymi sklepu i tworzyć profesjonalne, pełne kolorów, wysokiej jakości oznakowania na żądanie, aby zwiększyć zarówno zadowolenie klientów, jak i sprzedaż”. – mówi Lee Webster, , General Manager Product & Propositions, OKI Europe Ltd. „Teraz, w związku z naszą niesamowitą ofertą zwrotu do 980 PLN*, sprzedawcy detaliczni powinni działać szybko, aby skorzystać z tej ograniczonej czasowo oferty i wyposażyć swoje sklepy w zaawansowaną drukarkę, która zwiększy obroty firmy”.

Aby skorzystać z naszej ograniczonej czasowo oferty, odwiedź stronę www.okeurope.com/promotions.

* Obowiązuje regulamin. Uzyskaj zwrot do 980 PLN przy zakupie kolorowych drukarek A3 C824n/C824dn/C834nw/C834dnw i C844dnw od 1 października do 30 listopada lub do wyczerpania zapasów. Ostateczna data wniosku: 30.12.19 r. Maksymalnie 10 wniosków na jednego klienta, jeden wniosek na jedno zakupione urządzenie. Zwrot pieniędzy zależy od zakupionego modelu.