Drukarka OKI C844dnW z tytułem ,,Innowacja Handlu 2019”

Celem konkursu Innowacja Handlu jest wyróżnienie najlepszych urządzeń, produktów i usług dla branży handlu detalicznego. W tym roku w kategorii ,,Drukarki, skanery, kolektory, POS” zwycięzcą została najmniejsza na rynku kolorowa drukarka A3 - OKI C844dnW zdobywając tytuł ,,Innowacja Handlu 2019”. To już drugie prestiżowe wyróżnienie dla tej drukarki w przeciągu niespełna miesiąca. Wcześniej zdobyła ona także nagrodę ,,Złota Innowacja Retail 2019” w konkursie Złote Innowacje FMCG & Retail.

Dzięki kolorowej drukarce OKI C844dnW detalista może drukować na miejscu, w dogodnym dla siebie momencie wszystkie swoje plakaty, banery, etykiety sklepowe, etykiety cenowe, naklejki na szyby, billboardy, oznakowania podłogowe, biuletyny, ulotki i inne oznaczenia sklepowe. Drukowanie na miejscu oznacza brak ograniczeń w postaci minimalnej wielkości zamówienia, a więc i brak niewykorzystanych materiałów i konieczności ich magazynowania. Do tego maksymalnie skraca czas przygotowania potrzebnych materiałów. Ceny i promocje można dostosować do określonej pory, klienta lub sklepu, zwiększając wydajność i wartość transakcji w celu zwiększenia sprzedaży. Dzięki tej drukarce można szybko reagować na zmiany rynkowe związane ze stanem magazynowym lub działaniem konkurencji. Druk materiałów wizualnych w sklepie na żądanie pomaga wpłynąć na decyzje zakupowe klienta i zwiększyć wartość jego koszyka. Dzięki rozdzielczości 1200 × 1200 dpi można drukować w wysokiej jakości na różnych typach nośników, gramaturach i rozmiarach: od małych etykiet z ceną po banery wiszące i podłogowe o długości do 1321 mm, a nawet na nośnikach odpornych na wodę i promienie UV, a także tych wstępnie przyciętych.

Ta ultrakompaktowa, wszechstronna i bardzo wydajna drukarka OKI C844dnW to najmniejsza kolorowa drukarka A3 na rynku. Oparta jest na innowacyjnej, wielokrotnie nagradzanej technologii cyfrowej LED, gwarantując niezawodność, energooszczędność, dużą szybkość i wysoką jakość wydruków. Szybkość druku do 36 str./min, szeroka gama nośników od A6 do A3 i gramaturze do 256 g/m², taca do papieru banerowego umożliwiająca dwustronny druk kolorowych banerów, do tego ekologiczne funkcje, druk mobilny, duplex w standardzie, Certyfikat Energy Star, bezpłatne oprogramowanie do tworzenia projektów graficznych i 3-letnia gwarancja – to tylko niektóre z zalet C844dnW.

– Kluczem do zwiększenia koszyka zakupowego jest skuteczna komunikacja wizualna, która w odpowiedni sposób przyciągnie uwagę klienta i przekona go do zakupu. Drukarki OKI pomagają w łatwy sposób zapewnić dobre oznakowanie w sklepie i wykorzystać potęgę komunikacji marketingowej realizowanej na żądanie w naszym punkcie handlowym. Co więcej C844dnW idealnie nadaje się też do drukowania innych, codziennych dokumentów związanych z prowadzeniem punktu detalicznego – faktur czy zamówień. Cieszy nas fakt, że specjaliści z branży retail już po raz kolejny docenili możliwości C844dnW i przyznali jej kolejną prestiżową nagrodę – powiedział Patryk Wąsowicz, Product Marketing Manager CEE w OKI Europe (Polska).

Oferta OKI Europe dla branży Retail łączy drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, oprogramowanie, nośniki, akcesoria i usługi. Dzięki temu detalista dysponuje pełnią możliwości wykorzystania wszelkich sposobów zamiany ruchu klientów, poprzez odpowiednią komunikację wizualną i oznakowania sklepowe, w celu uzyskania większego przychodu.

Więcej informacji na stronie www.oki.com/pl