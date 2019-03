Bezpłatne warsztaty z druku CMYK + 1 z OKI

Warsztaty druku CMYK + 1 do kolejna odsłona praktycznych szkoleń i pokazów kreatywnego podejścia do technologii białego tonera. Najbliższe edycje szkolenia odbędzie się 6 marca w hotelu Novotel Warszawa Airport ul. 1 Sierpnia 1, w godzinach 10:00 – 16:00.

Podczas warsztatów eksperci OKI pokarzą między innymi, jak szybko i opłacalnie można drukować kolorowe grafiki na ciemnych podłożach i papierach barwionych w masie o gramaturze nawet do 360 g/m2 wykorzystując płaską drogę przejścia papieru. Ponadto uczestnicy zgłębią tajniki twórczego i oryginalnego wykorzystania pełnej gamy kolorów CMYK z dodatkowym kolorem białym lub przezroczystym w przypadku druku na kolorowym tle, na nietypowych nośnikach w formacie SRA3 lub arkuszach banerowych o długości 1,3 m, a także na kopertach, wizytówkach czy zaproszeniach. Eksperci OKI pokażą też jak łatwo można przygotować serię wydruków w wysokiej jakości na kolorowych i ciemnych kopertach. Bo biały wydruk na czarnej kopercie, ekskluzywny, ekonomiczny i szybki jest dziś niezwykle prosty do osiągnięcia.

- Są firmy, dla których najwyższa jakość druku oznacza być albo nie być. To przede wszystkim przedsiębiorstwa działające na rynku Graphic Arts, zorientowane na spersonalizowane usługi poligraficzne: produkcję zaproszeń, papeterii, kartek okolicznościowych – te wydruki towarzyszą klientom w najważniejszych momentach. Tu nie ma miejsca, ani czasu na niedoskonałości. Na warsztatach chcemy pokazać, jak dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii można w łatwy, szybki i ekonomiczny sposób zagwarantować klientom końcowym wysoką jakość wydruku w połączeniu z kreatywnym podejściem do projektu. Wydruki na kolorowych tłach, ciemnych kolorach z wykorzystaniem koloru białego, nawet na dużych banerach, mogą być bardzo proste do realizacji, co może przełożyć się na zbudowanie przewagi konkurencyjnej i zdobycie nowych klientów. Na warsztatach chcemy pokazać jak wykorzystywać możliwości białego tonera, aby nasza firma mogła oferować oryginalne, kreatywne i wysokojakościowe produkty – mówi Krzysztof Nakielski, Regional Product Marketing Manager OKI Europe.

Uczestnicy będą też mieli możliwość własnoręcznego przetestowania możliwości urządzeń graficznych OKI z białym lub przezroczystym tonerem: Pro9541, Pro9542 i Pro9542 z systemem druku na kopertach. Wstęp na warsztaty jest wolny, po wcześniejszym potwierdzeniu udziału w warsztatach (email: krzysztof.nakielski@okieurope.com lub telefonicznie Krzysztof Nakielski, tel. 22 44 86 500). Warsztaty są bezpłatne.

KIEDY: 6 marca (środa) 2019 roku, w godzinach: 10:00-16:00

GDZIE: Hotel Novotel Warszawa Airport ul. 1 Sierpnia 1